Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Başaran Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir evin kömürlük kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kömürlükte çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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