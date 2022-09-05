Kayseri'de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı

05.09.2022 11:02
Kayseri'de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksinin takla atması sonucu içerisinde bulunan yolcu yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksinin takla atması sonucu içerisinde bulunan yolcu yaralandı.

Edinilen bilgi göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi ve Boylar Sokak'ın kesişimin de meydana gelen trafik kazasında, M.C. yönetimindeki 38 T 0349 plakalı ticari taksi ile T.Y. yönetimindeki 38 JE 392 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ticari taksi takla atarak, binanın bahçe duvarına çarptı. Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan A.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Kayseri'de feci kaza: Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı Kayseri'de feci kaza: Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı
Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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