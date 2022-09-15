Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

15.09.2022 15:52
Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki kick boks sporcusunu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki kick boks sporcusunu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Y.E.A. (16) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Y.E.A, savunmasında pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve sanık avukatının tanık olarak belirttiği isimlerin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine kararı verdi.

Olay

Fatih Mahallesi İnönü Parkı'nda antrenmana gitmek için arkadaşını bekleyen Altın Spor Kulübü'nün lisanslı kick boks sporcusu Muhammed Mustafa K'yi, 4 Ocak'ta aralarında çıkan kavgada bıçakla öldüren Y.E.A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmış, hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Kick Boks, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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