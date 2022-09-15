Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve sanık avukatının tanık olarak belirttiği isimlerin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine kararı verdi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Y.E.A. (16) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kick Boks, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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