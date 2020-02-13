Kayseri'nin Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde kar temizleme çalışmaları - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde yoğun kar yağışının ardından kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Çolakbayrakdar, çalışmalara katılan işçilere kendi eliyle baklava ikram etti.

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Çolakbayrakdar, Kayserililerin kış mevsimini daha rahat geçirebilmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını anımsattı.

Kentte iki gündür süren yoğun kar yağışının beraberinde bereket getirdiğini kaydeden Çolakbayrakdar, "Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle sahada hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizliyor." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, karla mücadele kapsamında yol açma ve temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu sabah erken saatlerde ekiplerin kara mücadele çalışmasına katıldı.

Melikgazi'de karla mücadele ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri ve yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.