Yangında mahsur kaldılar, 3 metre yükseklikteki delikten kurtarıldılar

Kayseri'de ahırda çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi havalandırma deliğinden çıkartıldı

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ahırda çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, havalandırma deliğinden çıkartılarak yanmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağı Yeşilyurt Mahallesi Bekirler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ahır olarak kullanılan mağarada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Samanlarında alev almasıyla büyüyen yangında, 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların arasında mahsur kalan şahıslar, ahırın üzerinde bulunan ve havalandırmak için kullanılan 3 metre yüksekliğindeki delikten çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı. Çıkan yangında itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Jandarma ekipleri de yanan ahırsa incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.