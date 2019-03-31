Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hacı Mustafa Palancıoğlu kazandı.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hacı Mustafa Palancıoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hacı Mustafa Palancıoğlu 156 bin 106, CHP adayı Sema Karaoğlu 57 bin 777, BBP adayı Öz Ferhat Aslan 13 bin 500 oy aldı.

-Palancıoğlu'nun öz geçmişi

Mustafa Palancıoğlu, 1970 yılı Kayseri doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri'de tamamladı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden derece ile mezun oldu. Aynı üniversitede 1995 yılında "Aydın Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Tasarımı" başlıklı tezi ile Yüksek Lisans eğitimini yaptı.

1993 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Palancıoğlu, daha sonrasında 1997-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde University of Maine'de Doktora eğitimini tamamladı. Mustafa Palancıoğlu, 2002 yılında Türkiye'ye dönüş yaparak Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde 2009 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak olarak görev yaptı.

Palancıoğlu, evli ve 4 cocuk babası olup ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, AK Parti, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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