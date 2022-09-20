Kayseri'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş yeri sahibini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarımsaklı Mahallesi Kayseri- Sivas kara yolundaki lokantada tüfekle sırtından vurularak öldürülen iş yeri sahibi M.K'nin katil zanlısı olarak gözaltına alınan T.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen T.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sarımsaklı Mahallesi Kayseri-Sivas kara yolundaki lokantada dün iş yeri sahibi M.K. sırtında vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, olay yerinden kaçan katil zanlısı Kahramanmaraş'ta saklandığı babaevinde gözaltına alınmıştı.
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