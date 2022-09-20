Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarımsaklı Mahallesi Kayseri- Sivas kara yolundaki lokantada tüfekle sırtından vurularak öldürülen iş yeri sahibi M.K'nin katil zanlısı olarak gözaltına alınan T.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'deki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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