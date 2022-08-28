Kayseri'de bir kişi silahın ateş alması sonucu öldü - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişi silahın ateş alması sonucu öldü

28.08.2022 00:40
Kayseri'de bir kişi silahın ateş alması sonucu öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, G.Ç. (24), Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki evinde tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 4 çocuk babası G.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı duyup eve gelen G.Ç'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 3 yaşındaki K.A.Ç'nin tabancayla oynadığı esnada babası G.Ç'yi kazara vurduğu iddia edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kayseri, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişi silahın ateş alması sonucu öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de bir kişi silahın ateş alması sonucu öldü - Son Dakika
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