Kayseri'de okulun bahçesindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Kayseri'de okulun bahçesindeki otomobil yandı

03.08.2022 19:17
Kayseri'de okulun bahçesindeki otomobil yandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde park halinde alev alan otomobil, hasar gördü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde park halinde alev alan otomobil, hasar gördü.

Ülfet Kızıklı İlkokulu bahçesinde müdür yardımcısı M.K'ye ait 38 AR 296 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Çevredekiler, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Araç sahibi M.K. de yanan otomobiline yangın tüpüyle müdahale etti.

Otomobilde zaman zaman patlama meydana geldi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil hasar gördü.

Otomobilden sıçrayan kıvılcımlar, bazı ağaçların yanmasına neden oldu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de okulun bahçesindeki otomobil yandı - Son Dakika

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