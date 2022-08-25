Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir şahıs otoparkta bulunan mazgalı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otoparktan mazgal çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

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