Otoparktan mazgal çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Otoparktan mazgal çalan şahıs yakalandı

25.08.2022 15:27
Otoparktan mazgal çalan şahıs yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otoparktan mazgal çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otoparktan mazgal çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir şahıs otoparkta bulunan mazgalı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoparktan mazgal çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

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