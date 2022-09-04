Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürüp teslim oldu

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Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., başka bir otomobille önünü kestiği aracında bulunan H.K.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

VURDUĞU ŞAHIS, OĞLUNU ÖLDÜREN KİŞİNİN AĞABEYİ ÇIKTI

Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabey, olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.