Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürüp teslim oldu - Son Dakika
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Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürüp teslim oldu

04.09.2022 21:03

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, oğlunu bıçaklı kavgada öldüren şüphelinin ağabeyinin kullandığı aracın önünü kendi otomobiliyle kestikten sonra tüfekle ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirirken, şüpheli ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., başka bir otomobille önünü kestiği aracında bulunan H.K.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri 3. sayfa haberleri: Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürdü

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri 3. sayfa haberleri: Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürdü

VURDUĞU ŞAHIS, OĞLUNU ÖLDÜREN KİŞİNİN AĞABEYİ ÇIKTI

Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabey, olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürüp teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürüp teslim oldu - Son Dakika
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