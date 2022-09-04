Kayseri'de 'intikam' cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 'intikam' cinayeti

04.09.2022 21:23
Kayseri'de 'intikam' cinayeti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldürdü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.'ya ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürdü

Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabeyi olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)

YORUMLAR
500
Kayseri'de 'intikam' cinayeti Kayseri'de 'intikam' cinayeti Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Tragger, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'intikam' cinayeti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:17 A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
20:45 Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti!
20:10 ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu
20:05 Instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımlarını kaldıran Mauricio Lemos'un takımdan ayrılması bekleniyor
19:45 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek
19:31 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi
19:07 Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 21:23:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 'intikam' cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement