İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı - Son Dakika
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İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı

31.07.2022 16:06
İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir camiye giren hırsız, kapıdaki 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma, pencereyi de' notuna rağmen yardım paralarını çalarak kayıplara karıştı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir camiye giren hırsız, kapıdaki 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma, pencereyi de' notuna rağmen yardım paralarını çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Özderici Camii'ne giren şahıs, imam odasındaki yardım paralarını çalarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin M.T. olduğunu belirledi. Şüpheli M.T., ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İmamın notuna aldırış etmedi

Öte yandan, cami imamının kapıya astığı not ise dikkat çekti. Notta; 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma, pencereyi de' yazarken, M.T., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı - Son Dakika
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