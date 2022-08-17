Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

17.08.2022 12:19
Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi Üzerinde meydana gelen olayda, Y.N. (17 ) ve H.K. (17) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine H.K., üzerinde bulunan bıçakla Y.N.'yi göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi ile Y.N. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.K.'yi suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Y.N., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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