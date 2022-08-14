Edinilen bilgiye göre, Belsin Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltı - Son Dakika

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