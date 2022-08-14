Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltı - Son Dakika
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Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltı

14.08.2022 23:30
Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğünde taraflar arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğünde taraflar arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Belsin Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltı - Son Dakika
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