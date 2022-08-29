EVDE BAŞINDAN VURULAN 4 ÇOCUK BABASI, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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EVDE BAŞINDAN VURULAN 4 ÇOCUK BABASI, TOPRAĞA VERİLDİ

29.08.2022 17:57
EVDE BAŞINDAN VURULAN 4 ÇOCUK BABASI, TOPRAĞA VERİLDİ

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, evinde oturduğu sırada tabancayla başından vurulan 4 çocuk babası Gökhan Çimen'in (24) cenazesi toprağa verildi.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, evinde oturduğu sırada tabancayla başından vurulan 4 çocuk babası Gökhan Çimen'in (24) cenazesi toprağa verildi.

Olay, 2 gün önce Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, oturma odasında K.A.Ç.'nin (3) oynadığı tabanca, ateş aldı. Bu sırada çocuğun babası Gökhan Çimen, başından vuruldu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Çimen'in öldüğünü belirledi. 4 çocuk babası Çimen'in cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemleri sonrası bugün teslim alınan Çimen'in cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Çimen'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Anne, çocuğu K.A.Ç. ile emniyetteki swap izi işlemlerinin ardından bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Kayseri, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVDE BAŞINDAN VURULAN 4 ÇOCUK BABASI, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVDE BAŞINDAN VURULAN 4 ÇOCUK BABASI, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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