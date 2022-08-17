Olay, saat 01.00 sıralarında İldem Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Yusuf Eren Bayrak ile Harun K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Harun K., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Eren'i yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Eren Bayrak, hayatını kaybetti. Harun K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yusuf Eren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 17 yaşındaki Yusuf Eren bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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