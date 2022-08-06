Ailesine kızdı, evi ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ailesine kızdı, evi ateşe verdi

06.08.2022 15:29
Ailesine kızdı, evi ateşe verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iddiaya göre, ailesine kıza bir kişi, oturdukları evi ateşe verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iddiaya göre, ailesine kıza bir kişi, oturdukları evi ateşe verdi. Çıkan yangına ev ve park halindeki otomobil küle dönerken, çevredeki ağaçlarda zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Y.T., ailesiyle tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan Y.T., evi ateş verdi. Alevler kısa sürede büyürken, evin önündeki araca da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın da katıldığı çalışmalarda, çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Ev ve otomobilde geniş çapta maddi hasar oluşurken, çevredeki ağaçlarda zarar gördü. Y.T de, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de evini ateşe veren genç gözaltına alındı Kayseri'de evini ateşe veren genç gözaltına alındı Evde mahsur kalan engelli çocuğu itfaiye kurtardı Evde mahsur kalan engelli çocuğu itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailesine kızdı, evi ateşe verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:50 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 15:29:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ailesine kızdı, evi ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement