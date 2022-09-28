Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

28.09.2022 17:54
Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iletim hattından kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iletim hattından kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Bağpınar, Gesi ve Kuzey mahallelerinde iletim hatlarından 608 metre kablo çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, E.Ö. ve M.B'yi, Gesi Mahallesi'nde iletim hattındaki kabloları keserken suçüstü yakaladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, diğer mahallelerdeki kabloları da bu şüphelilerin çaldığını belirledi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 20 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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