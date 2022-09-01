İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti - Son Dakika
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İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti

01.09.2022 22:39
İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaata çıkarak intihara kalkışan 2 şahsı, polis ekipleri ikna ederek inşaattan indirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaata çıkarak intihara kalkışan 2 şahsı, polis ekipleri ikna ederek inşaattan indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğunu iddia edilen H.D. ve H.C., 12 katlı bir inşaatın 7. katına çıkarak intihara teşebbüs etti Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise aşağıya şişme yatak açtı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna edilen 2 kişi karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti - Son Dakika
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