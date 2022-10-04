Kayseri'de kamyonun yakıt deposunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de kamyonun yakıt deposunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

04.10.2022 15:56

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonun yakıt deposunun temizliği sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonun yakıt deposunun temizliği sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Altınoluk Caddesi'nde bir iş yerinde kamyonun yakıt deposu temizlendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Patlamada yaralanan iş yeri sahibi H.E. ile E.G, O.Y, İ.U, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kamyonun yakıt deposunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de kamyonun yakıt deposunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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