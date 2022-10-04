Altınoluk Caddesi'nde bir iş yerinde kamyonun yakıt deposu temizlendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kamyonun yakıt deposunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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