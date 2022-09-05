Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba: Çok pişmanım ama tahrik etti - Son Dakika
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Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba: Çok pişmanım ama tahrik etti

05.09.2022 15:27

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurdu. Yaralanan şahıs yaşamını yitirirken baba ile birlikte 4 kişi adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu belirten katil zanlısı baba, "Beni çok tahrik etti" şeklinde konuştu.

Dün akşam saatlerinde İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.'ya ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren babadan tek cümlelik savunma: Çok pişmanım ama tahrik etti

VURDUĞU KİŞİ, OĞLUNU ÖLDÜRENİN AĞABEYİ ÇIKTI

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabeyi olduğunu tespit etti.

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: 'Çok pişmanım ama tahrik etti'

''ÇOK PİŞMANIM AMA BENİ TAHRİK ETTİ''

Olayın ardından suç aletiyle birlikte teslim olan baba B.B. ile birlikte kayınları A.Y., M.Y. ve B.B.'nin oğlu Y.E.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin 'pişman mısınız' sorusuna B.B., "Pişmanım. Beni hep tahrik etti. Tahrik ettikleri için bu oldu" dedi.

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: 'Çok pişmanım ama tahrik etti'

''ASLANLAR GİBİ YATARSIN OĞLUM, SEN BAŞINI DİK TUT''

Öte yandan, dün cinayete kurban giden Hamza Kocaman'ın 17 Ağustos'ta cinayeti işleyen ve cezaevine giren kardeşi ile olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Aslan gibi yatıp çıkarsın oğlum. Seneler gözünü korkutmasın. Başını dik tut. Sen gerekeni yaptın" yazdığı görüldü.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba: Çok pişmanım ama tahrik etti - Son Dakika

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