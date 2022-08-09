Karpuz yüklü kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Karpuz yüklü kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü

09.08.2022 11:58

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki karpuz yüklü kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki karpuz yüklü kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.A. (30) idaresindeki 38 GG 363 otomobil, Germir Mahallesi 474. Sokak'ta, park halindeki 38 KR 199 plakalı karpuz yüklü kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki karpuzların çevreye yayıldığı görüldü.

Kazayı duyup gelen Adem Berk, gazetecilere, sabah evinin damında güvercin uçururken gürültüyü duyduğunu belirterek, "Araba çok hızlı vurduğu için çok güçlü bir ses geldi. Olay yerine geldim. Ambulansı aradık." dedi.

Kamyonetin bulunduğu yerde stant açılarak karpuz satıldığı, kaza sırasında araç ve çevresinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karpuz yüklü kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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