Kazayı duyup gelen Adem Berk, gazetecilere, sabah evinin damında güvercin uçururken gürültüyü duyduğunu belirterek, "Araba çok hızlı vurduğu için çok güçlü bir ses geldi. Olay yerine geldim. Ambulansı aradık." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karpuz yüklü kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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