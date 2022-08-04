Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı

04.08.2022 00:30
Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.B. yolda yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. E.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan E.B. tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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