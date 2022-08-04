Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.B. yolda yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. E.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan E.B. tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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