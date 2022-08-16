Husumetlilerine kurşun yağdıran sanatçı Metin Işık ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Husumetlilerine kurşun yağdıran sanatçı Metin Işık ve oğlu tutuklandı

16.08.2022 21:57
Husumetlilerine kurşun yağdıran sanatçı Metin Işık ve oğlu tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralanırken gözaltına alınan Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık'ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S., kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık'ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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Sanatçı Metin Işık ile oğlu, komşularına pompalılarla ateş açtı Sanatçı Metin Işık ile oğlu, komşularına pompalılarla ateş açtı Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Mustafa Işık, Metin Işık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlilerine kurşun yağdıran sanatçı Metin Işık ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetlilerine kurşun yağdıran sanatçı Metin Işık ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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