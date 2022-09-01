Bu kapsamda bölgedeki ve yol güzergahlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin Tomarza ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de çekiciyle çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

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