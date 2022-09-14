Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde dün aralarında husumet bulunan B.T. tarafından silahla ağır yaralanan B.E. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. B.E. (24) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Yenişehir, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de silahla ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika

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