Kayseri'de iş makinesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de iş makinesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

30.08.2022 15:18
Kayseri'de iş makinesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş yerinden yaklaşık 450 bin lira değerinde iş makinesi çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş yerinden yaklaşık 450 bin lira değerinde iş makinesi çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir iş yerinden yaklaşık 450 bin lira değerindeki iş makinesinin (forklift) çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, iş makinesini Mithatpaşa Mahallesi'nde üzeri hurda malzemelerle gizlenmiş halde buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler E.G. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Başkan Çolakbayrakdar: 'Turizmin yeni adresi Kocasinan olacak' Başkan Çolakbayrakdar: 'Turizmin yeni adresi Kocasinan olacak'
Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de iş makinesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:46 Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı
14:42 Güney Koreli genç oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti: İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir
14:19 Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:59 Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
13:48 Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:41 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı: Allah'a inanmayı seçiyorum
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 15:18:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de iş makinesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement