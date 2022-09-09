Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

09.09.2022 00:12
Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak'ta bulunan kıraathanede oturan Ö.Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı.

Ö.Ç, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
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