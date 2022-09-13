Kurşunun cama gece saatlerinde isabet ettiği ve yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na sabah gelen okul yetkilileri, bir pencereye kurşun isabet ettiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bir okulun penceresine kurşun isabet etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.