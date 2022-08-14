Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerindeki bir düğün salonuna gelen davetliler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Anafartalar Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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