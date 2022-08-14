Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

14.08.2022 23:32
Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerindeki bir düğün salonuna gelen davetliler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, düğün salonu önünde yaşanan arbede sırasında kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Anafartalar Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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