Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü

17.08.2022 15:51
Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İldem Mahallesi'nde Y.E.B. (17) ile H.K. (17) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.K. yanında bulunan bıçakla Y.E.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.E.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
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