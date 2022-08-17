Alınan bilgiye göre, İldem Mahallesi'nde Y.E.B. (17) ile H.K. (17) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü - Son Dakika

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