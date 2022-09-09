Kayseri'de aranan 2 kişi operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranan 2 kişi operasyonla yakalandı

09.09.2022 17:46
Kayseri'de aranan 2 kişi operasyonla yakalandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda firari 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda firari 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan Y.G'nin, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, yunus timlerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Polisleri fark ederek kaçan şüpheli, yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Aynı mahallede düzenlenen başka bir operasyonda ise 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.T. gözaltına alındı.

Y.G. ve Ö.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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