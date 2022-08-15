Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.I. evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü.

Polis, M.I. ve babası M.I'yı gözaltına aldı.