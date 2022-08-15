Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

15.08.2022 21:30
Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.I. evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü.

Polis, M.I. ve babası M.I'yı gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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