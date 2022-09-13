Yanağındaki şişlik nedeniyle ağzını açması istenen zanlı, dişinin kırıldığını, bu nedenle açamadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bir kişi ağzında 11 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

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