Kayseri'de bir kişi ağzında 11 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişi ağzında 11 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı

13.09.2022 22:58
Kayseri'de bir kişi ağzında 11 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve ağzında 11,36 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve ağzında 11,36 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Şehit Piyade Er Faik Doğan Parkında, şüphe üzerine F.Ü'nün üstünü aradı.

Aramada şüphelinin belinde bıçak bulundu.

Yanağındaki şişlik nedeniyle ağzını açması istenen zanlı, dişinin kırıldığını, bu nedenle açamadığını ifade etti.

Şüpheli, ekiplerin ısrarı üzerine ağzını açtığında, poşete sarılı iki parça halinde 11,36 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan F.Ü'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişi ağzında 11 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de bir kişi ağzında 11 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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