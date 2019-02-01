Kayseri'nin Nüfusu 1 Milyon 389 Bin 680 Olarak Açıklandı
1 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Kayseri'nin 2018 Aralık nüfusunun 1 milyon 389 bin 680 olduğu açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri
Bölge Müdürlüğü tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Kayseri'nin 2018 Aralık
nüfusunun 1 milyon 389 bin 680 olduğu açıklandı. TÜİK
Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından Aralık 2018 adrese dayalı nüfus kayıt adresine göre Kayseri'nin nüfusunun 1 milyon 389 bin 680 olduğu açıklandı. Açıklanan nüfusa göre Kayseri nüfusunun 696 bin 658'ini erkekler oluştururken 693 bin 22'sini ise kadınlar oluşturdu.
TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan nüfus sayılarına göre ise Sivas
'ın 646 bin 608, Yozgat
'ın ise 424 bin 981 nüfusunun olduğu belirtildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA
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