Kayseri'nin nüfusu arttı - Son Dakika
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Kayseri'nin nüfusu arttı

6 saat önce

Kayseri'nin nüfusu, 2019 yılında bir önceki yıla göre 17 bin 729 kişi artarak 1 milyon 407 bin 409 kişi oldu.

Kayseri'nin nüfusu arttı, System.String[]

Kayseri'nin nüfusu, 2019 yılında bir önceki yıla göre 17 bin 729 kişi artarak 1 milyon 407 bin 409 kişi oldu.

TÜİK Bölge Müdürü İbrahim Esenkar, düzenlediği basın toplantısında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını değerlendirdi.

Esenkar, Türkiye'de ikamet eden nüfusun 2019 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olduğunu söyledi.

Kayseri'de ikamet eden nüfusun da bir önceki yıla göre 17 bin 729 kişi arttığını belirten Esenkar, şunları kaydetti:

"Kayseri nüfusu 31 Aralık 2019 itibarıyla 1 milyon 407 bin 409 kişi oldu. Erkek nüfus 705 bin 545 kişi olurken, kadın nüfus 701 bin 864 kişi oldu. Kayseri'nin yıllık nüfus artış hızı binde 12,7 olarak gerçekleşti. İlçeler arasında en yüksek yıllık nüfus artışı binde 59,5 ile İncesu'da gerçekleşti, en düşük yıllık nüfus artış hızı eksi binde 262,3 ile Özvatan'da gerçekleşmiştir."

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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