Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Özvatan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre MHP Adayı Halit...

Kayseri'nin Özvatan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre MHP Adayı Halit...

1 saat önce

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halit Demir kazandı.

Kayseri'nin Özvatan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre MHP Adayı Halit..., System.String[]
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halit Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halit Demir 2 bin 86, İYİ Parti adayı Mehmet Bingöl 358 oy aldı.

-Demir'in öz geçmişi-

Demir, 01 Aralık 1960 tarihinde Özvatan'da doğdu.

Kayseri Ticaret Lisesi mezunu olan Demir, 1994-1999 yıllarında Özvatan meclis üyeliği, 1999-2014 yıllarında üç dönem il genel meclis üyeliğinde bulundu.

Demir, 2014'ten bu yana Özvatan belediye başkanlığını yürütüyor.

Demir, evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA

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