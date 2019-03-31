Kayseri'nin Özvatan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre MHP Adayı Halit...

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halit Demir kazandı.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halit Demir kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Halit Demir 2 bin 86, İYİ Parti adayı Mehmet Bingöl 358 oy aldı.



-Demir'in öz geçmişi-



Demir, 01 Aralık 1960 tarihinde Özvatan'da doğdu.



Kayseri Ticaret Lisesi mezunu olan Demir, 1994-1999 yıllarında Özvatan meclis üyeliği, 1999-2014 yıllarında üç dönem il genel meclis üyeliğinde bulundu.



Demir, 2014'ten bu yana Özvatan belediye başkanlığını yürütüyor.



Demir, evli ve 4 çocuk babası.

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