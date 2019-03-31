Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

2 saat önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Menduh Uzunluoğlu kazandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı..., System.String[]
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Menduh Uzunluoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Menduh Uzunluoğlu 7 bin 155 oy aldı.

-Uzunluoğlu'nun özgeçmişi-

1960 yılında Pınarbaşı'nda doğan Uzunluoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Menduh Uzunluoğlu, MHP, Kayseri, Güncel
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