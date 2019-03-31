Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...
2 saat önce
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Menduh Uzunluoğlu kazandı.
Kayseri
'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Menduh Uzunluoğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Menduh Uzunluoğlu 7 bin 155 oy aldı.
-Uzunluoğlu'nun özgeçmişi-
1960 yılında Pınarbaşı'nda doğan Uzunluoğlu, evli ve 3 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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