Kayseri'de tarlada ekili kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de tarlada ekili kenevir ele geçirildi

30.07.2022 09:43
Kayseri'de tarlada ekili kenevir ele geçirildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma, tarlaya ekili 1125 kök kenevir ele geçirdi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma, tarlaya ekili 1125 kök kenevir ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik tespit ve değerlendirme kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Pınarbaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemede, Hilmiye Mahallesi'ndeki 250 metrekarelik tarlada kenevir ekildiği tespit edildi.

Ekipler, tarlada ekili 1125 kök kenevir ele geçirdi.

Tarla sahibi K.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
jandarmadan mısır tarlasına kenevir operasyonu: 1 gözaltı jandarmadan mısır tarlasına kenevir operasyonu: 1 gözaltı Jandarmadan kaçak sigara operasyonu Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Kaynak: AA

Pınarbaşı, Jandarma, Kayseri, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de tarlada ekili kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
07:38 İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi
06:29 Baba ve 13 yaşındaki oğlu TIR'ın altında kalan otomobilde can verdi
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 09:43:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de tarlada ekili kenevir ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement