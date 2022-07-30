Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik tespit ve değerlendirme kapsamında çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Pınarbaşı, Jandarma, Kayseri, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de tarlada ekili kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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