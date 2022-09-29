Kayseri'de kaybolan 86 yaşındaki kişiden 82 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Kayseri'de kaybolan 86 yaşındaki kişiden 82 gündür haber alınamıyor

29.09.2022 10:06
Kayseri'de kaybolan 86 yaşındaki kişiden 82 gündür haber alınamıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 82 gündür haber alınamıyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 82 gündür haber alınamıyor.

Tözgün Mahallesi'nde yaşayan ve 7 Temmuz'da hava almak için evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Yılmaz, polis ve jandarma ekiplerinin aramasına rağmen hala bulunamadı.

Parkinson, panik atak ve tansiyon hastası olan Yılmaz'ın ailesi, kayıp yakınlarının fotoğrafını şehrin çeşitli noktalarına astı.

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Kaynak: AA

Ömer Yılmaz, Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kaybolan 86 yaşındaki kişiden 82 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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