Tözgün Mahallesi'nde yaşayan ve 7 Temmuz'da hava almak için evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Yılmaz, polis ve jandarma ekiplerinin aramasına rağmen hala bulunamadı.

Kaynak: AA

Ömer Yılmaz, Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kaybolan 86 yaşındaki kişiden 82 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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