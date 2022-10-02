Kayseri'de atıl bina kooperatif kuran kadınlara ekmek kapısı oldu - Son Dakika
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Kayseri'de atıl bina kooperatif kuran kadınlara ekmek kapısı oldu

02.10.2022 13:12

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kooperatif kuran kadınlar atıl binada yaptıkları üretimle gelire kavuştu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kooperatif kuran kadınlar atıl binada yaptıkları üretimle gelire kavuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ilçeyi ziyaretinde Kaymakam İbrahim Gökmen ile yaptığı görüşmenin ardından ilçedeki kadınların yeteneklerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ve gelir elde ederek aile bütçelerine katkıda bulunmaları için kooperatif kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda kurulan Pınarbaşı Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifine üye olmak isteyen kadınlara halk eğitim merkezinde el becerileri, iletişim ve ilk yardım konularında yaklaşık 2 ay eğitim verildi.

Eğitim sürerken Kayseri- Malatya kara yolunda bulunan ve daha önce bölge trafik istasyon amirliği olarak kullanılan ancak yaklaşık 3 yıldır atıl bulunan bina, kadınların üretim yapmaları için yeniden düzenlendi.

Kooperatife üye 7 kadın aldıkları eğitim ile kullanımlarına sunulan binada hem yiyecek içecek hizmeti sunmaya hem de ürettikleri hediyelik ürünleri satarak gelir elde etmeye başladı.

"Kadınlarımız 2 aylık eğitim periyodundan geçti"

Kaymakam İbrahim Gökmen, AA muhabirine, projenin tohumlarının yaklaşık 4 ay önce Vali Gökmen Çiçek'in ilçeyi ziyaretinde atıldığını söyledi.

Projeye, belediyenin de destek verdiğini ifade eden Gökmen, "Kadınlarımız el işlerinde beceri kazanması, kültürel, sosyal etkinliklerle sosyalleşmeleri için 2 aylık eğitim periyodundan geçti. Daha sonra müşteriye kusursuz ürün teslim etmek amacıyla deneme üretimimiz gerçekleşti. 7 kadınla kooperatifi faaliyete geçirdik." dedi.

Kadınların azmi ve kararlılığıyla bugüne gelindiğini dile getiren Gökmen, kooperatifin hayata geçirilmesinde kadınların çabasının etkili olduğuna işaret etti.

Gökmen, kadınlar için düzenlenen binanın Malatya kara yolu üzerinde bulunmasının bir avantaj olduğuna dikkati çekerek, "Yoldan geçen vatandaşlarımıza da hitap edebiliyor. Kadınlarımıza hem gelir kapısı olacak hem de sosyal etkinlikle donatılmış bir mekan sunduk." ifadelerini kullandı.

Bu üretimin kadınlara hayırlı olmasını dileyen Gökmen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Tüm kadınlara kapımız açık"

Kooperatif başkanı Nejla Sonay, hediyelik eşya ürettiklerini aynı zamanda yeme içme hizmeti de sunduklarını belirtti.

Sonay, şunları söyledi:

"Kendi işimizin patronu olacağız. Çalışmak isteyen, bu işi yaparım diyen tüm kadınlara kapımız açık. Burası ev kadınlarına gelir kaynağı oldu. Faaliyete yeni başlamamıza rağmen siparişlere yetişemiyoruz. Mutlu bir aile ortamında üretim yapıyoruz."

Kooperatif bünyesinde üretim yapan kadınlardan Sevgi Çelebi, eşinin tavsiyesi üzerine kooperatifte yer aldığını anlatarak, evde oturmak yerine bir şeyleri başardığını görmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Necla Akbaş, yeteneklerinin bu üretim sayesinde görünür hale geldiğini belirterek, "Burada çok mutluyuz. Sabah olsa da işimize gitsek diye dört gözle bekliyoruz. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de atıl bina kooperatif kuran kadınlara ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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