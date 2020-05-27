Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gündeme getirdiği "Sağlık OSB'si" ya da "Sağlık Vadisi" projesinin değerlendirilmesi için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na talimat verdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın talebi üzerine Bakan Varank'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle "Kayseri Zirvesi" düzenlendi.

Bakan Varank, toplantının açılışında, Kayseri heyetiyle kendisini buluşturan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, kentin ülke genelindeki önemine işaret etti.

Kayseri'nin gerek coğrafi konum gerekse müteşebbis ruhlu insanların varlığıyla istihdam ve üretim odaklı çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Bakan Varank, "Kayseri'nin altyapısına, aklına ve çalışkanlığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kayseri en önemli paydaşımızdır." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda toplantının moderatörlüğünü de üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehrin gelişimine yönelik her zaman sorumluluk üstlendiklerini ve bu kapsamda yeni projeler üzerinde çalıştıklarını, bunlardan birinin de Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi projesi olduğunu aktardı.

Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İl ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda" ilk kez dile getirdiğini ve kamuoyuna açıkladığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri güvenli ve stratejik bir şehir. 3 OSB'nin varlığı ve nitelikli insan gücü Kayseri'yi yeni atılımlar konusunda avantajlı kılıyor. Doktor bir belediye başkanı olarak sağlık sektörünün dünü ve bugününü çok iyi biliyorum. Sağlık alanında yaşanan atılımlar ile tüm dünyanın imrenerek baktığı bugünkü sağlık altyapısını hazırlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet duyuyorum. Koronavirüs süreci sonrasını da çalışıyoruz. İhtisas organize sanayi bölgeleri mantığında şehrimizde Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi kurulmasını istiyoruz. Bu konuyu çok önemsiyor ve üzerinde duruyoruz."

Bakan Varank, söz konusu sunumun ardından, "Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi talebini değerlendirmeye alalım. Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız bu konuda bir potansiyel değerlendirmesi hazırlasın." talimatı verdi.

Bu arada, Büyükkılıç, Kayseri'nin "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamına alınması, ilçeler ya da sektör bazında da teşvik getirilmesi, "dene yap" atölyesi, insansız hava araçlarının belediyecilik ve akıllı şehircilik hizmetlerinde kullanılması, Ulaşım AŞ'nin Ar-Ge merkezinin ortak projelerde kullanılması, ASPİLSAN ve Erciyes Teknopark gibi konulardaki taleplerini de iletti.