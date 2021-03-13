Kayseri'nin son antika radyo ve plakçalar ustası talebe yetişemiyor - Son Dakika

Kayseri'nin son antika radyo ve plakçalar ustası talebe yetişemiyor

13.03.2021 11:46
Kayseri'nin son antika radyo ve plakçalar ustası talebe yetişemiyor, System.String[]

Kayseri'de 58 yıldır antika radyo ve plakçalar tamiri yapan 72 yaşındaki Şevket Köse, bozulan radyo ve plakçalarları büyük bir özen gösterip tamir ederek yeniliyor.

Kayseri'de 58 yıldır antika radyo ve plakçalar tamiri yapan 72 yaşındaki Şevket Köse, bozulan radyo ve plakçalarları büyük bir özen gösterip tamir ederek yeniliyor. Vatandaşların eskiye dönüşe geçtiğini söyleyen Köse, "Kömürlüklere ve çatı aralarına atılan radyo ve plakçalarları şimdi getirip yaptırıyorlar" dedi.

30 metrekarelik dükkanında 58 yıldır antik radyo ve plakçalarları tamir eden Şevket Köse, Kayseri'nin son ustası olarak çalışmaya devam ediyor. Bozulan antika radyo ve plakçalarları büyük emek vererek onarak Köse, müşterilerinden gelen talebe yetişmekte zorlanıyor.

Şevket Köse, "Burada eski radyo ve plakçalarların tamirleri ile uğraşıyoruz. Önceden eski televizyonları da tamir ediyordum ama bu işlerle uğraşan olmadığı için eksiklik vardı. O yüzden bu işe yeniden döndüm. Kayseri'de yeni model plakçalarları yapanlar ve eski modelleri yapan kimse yok. Eskilerle ilgilenen de yok. Eski plakçalarlara ilgi çok. Tamiri yetiştiremiyoruz. İnsanlarda eskiye dönüş başladı. Meraklıları çok. Dededen kalan, babadan kalan hatıraları canlandırmaya uğraşıyorlar. Kömürlüklere ve çatıya atılanları şimdi getirip yaptırıyorlar. Bizde değer kazandırmaya uğraşıyoruz. Çocukluktan beri bu işin içerisinde olduğumuz için artık bize zor gelmiyor. Sadece malzeme teminin de zorlanıyoruz. Malzemelerin yenisi olmuyor. Eski arkadaşlardan temin ederek yapmaya çalışıyorum. Bazı malzemeleri de yaptıramadığımız için yaptırmaya çalışıyoruz. Yoksa işimizin bir zorluğu yok" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri'nin son antika radyo ve plakçalar ustası talebe yetişemiyor
Kayseri'nin son antika radyo ve plakçalar ustası talebe yetişemiyor
Kayseri'nin son antika radyo ve plakçalar ustası talebe yetişemiyor

Şevket Köse, Kayseri, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'nin son antika radyo ve plakçalar ustası talebe yetişemiyor - Son Dakika


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