Çalıntı otomobil polis ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika
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Çalıntı otomobil polis ekipleri tarafından bulundu

03.08.2022 16:21
Çalıntı otomobil polis ekipleri tarafından bulundu

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde çalınan otomobil polis ekipleri tarafından Yeşilhisar İlçesi'nde boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde çalınan otomobil polis ekipleri tarafından Yeşilhisar İlçesi'nde boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Talas Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 45 saatlik güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmalarında aracın üzerine başka bir araca ait çalıntı plaka takılı vaziyette il dışına çıktığını tespit eden ekipler, bahse konu çalıntı otomobili Yeşilhisar İlçesi Erdemli Mahallesi'nde boş bir arazide terk edilmiş halde buldu.

Otomobil polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs ya da şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı otomobil polis ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika

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