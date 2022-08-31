Talas ilçesinde "onarım timleri" iş başında

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye basit bakım, onarım ve tadilat işlerini kısa sürede yerine getirmek amacıyla "onarım timleri" kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "olay yeri inceleme" ekiplerinin haftanın iki günü cadde ve sokakları gezerek tespit ettikleri eksiklikler ile vatandaşların iletişim merkezine ulaştırdıkları talepleri anında değerlendirmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla oluşturulan onarım timleri 4 ayrı ekipten oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, olay yeri inceleme ekiplerine entegre olarak bugün onarım timlerini hizmete sunduklarını ifade etti.

Belediye başkan yardımcıları ve müdürlerle beraber 4 grup olarak ilçenin her yerinde eksikleri ve onarılacak yerleri önceden tespit ettiklerini belirten Yalçın, Kayseri'de ilk olacak bu yeni uygulama ile ilçe genelindeki küçük eksiklikleri, basit bakım ve onarımları kolayca ortadan kaldıracaklarını anlattı.

Timler sayesinde ileride oluşabilecek daha büyük sorunların önüne geçileceğine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir kaldırımda çökme varsa, bir ağaçta kuruma varsa ya da bir çöp kutusunda yığılma varsa oraya anında müdahale edilecek. Böylece daha sonra büyük onarımlara yol açacak işleri de önlemiş oluyoruz. Arkadaşlarımızın bu yaptığı işin vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağına inanıyorum. Talas Belediyesi olarak onarım timlerimizle vatandaşımızın hizmetindeyiz."