Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Talas İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kayseri'nin Talas İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Yalçın kazandı.

Kayseri'nin Talas İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Yalçın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Yalçın 44 bin 193, İYİ Parti adayı Osman Haymana 32 bin 851, Saadet Partisi adayı Harun Halilullah Toprak 2 bin 130 oy aldı.

-Yalçın'ın özgeçmişi-

1962 Kayseri doğumlu olan Yalçın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunu. 1985-1994 yıllarında Eskişehir ve Kayseri'de öğretmenlik, 1996-1999'da KASKİ Genel Müdürlüğü yaptı. 1999-2015'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 2015-2016'da KAYTUR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı, 2016-2018'de Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Mustafa Yalçın, AK Parti, Talas, Kayseri, Güncel
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