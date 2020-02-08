Kayseri'nin Talas ilçesinde eğimli arazide kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'nin Talas ilçesinde eğimli arazide kayak keyfi - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde eğimli arazide kayak keyfi

7 saat önce

Kar yağışının etkili olduğu Kayseri'de aileler, Talas ilçesindeki parkın eğimli bölümünde fırın tepsisi, poşet ve leğenle kayarak eğlendi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde eğimli arazide kayak keyfi, System.String[]

Kar yağışının etkili olduğu Kayseri'de aileler, Talas ilçesindeki parkın eğimli bölümünde fırın tepsisi, poşet ve leğenle kayarak eğlendi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Parkı'nın eğimli arazisini dolduran vatandaşlar, yanlarına aldıkları fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen, meyve kasası ve kızakla kaydı.

Parkı ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarla sohbet etti.

Çocukların, aileleriyle eğlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Kış öncesi bu tepede hazırlık yaparak hem taşlarını temizledik, hem de file gererek güvenlik önlemlerini aldık. Şimdi her kar yağışında burası dolup taşıyor. Bazıları kızakla, bazıları naylon poşetlerle bazıları da başka malzemelerle burada kayak keyfi yaşıyor. Belediye olarak parka 12 kızak koyduk, isteyenler de onlarla kayıyor. Erciyes'e her zaman ulaşma imkanı olmayanlar için çok büyük kolaylık oldu. Küçük dokunuşlarla insanları mutlu etmek her zaman mümkün."

Öte yandan belediye tarafından alandaki vatandaşlara sıcak içecek ve kek ikramında da bulunuldu.

Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İmamoğlu'ndan ulaşım zammıyla ilgili bir açıklama daha: Vatandaş tepkisinde haklı
"Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 01:40:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'nin Talas ilçesinde eğimli arazide kayak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]