Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Paraşüt Alanı'nda devriye gezen Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, N.K.'nin (5) yalnız olduğunu fark etti. N.K.'nin kayıp olduğunun anlaşılması üzerine ailesi araştırıldı. Yapılan çalışmalarda N.K.'nin ailesi tespit edilerek teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu - Son Dakika

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