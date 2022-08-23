Kayseri'de çocuklar "bisikletli cami"de hem Kur'an öğreniyor hem şehri geziyor - Son Dakika
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Kayseri'de çocuklar "bisikletli cami"de hem Kur'an öğreniyor hem şehri geziyor

23.08.2022 11:36
Kayseri'de çocuklar "bisikletli cami"de hem Kur'an öğreniyor hem şehri geziyor

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Hacı Halil Bayraktar Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, hayırseverlerin katkısıyla alınan ve caminin demirbaşına kaydedilen 30 bisikletle şehir turu yapıyor.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Hacı Halil Bayraktar Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, hayırseverlerin katkısıyla alınan ve caminin demirbaşına kaydedilen 30 bisikletle şehir turu yapıyor.

Mevlana Mahallesi'ndeki caminin imam hatibi Ahmet Ağırtopçu, yaz kursu döneminde çocukları camiye çekmek, bisikleti olmayanlara sürüş heyecanı yaşatmak için hayırseverlerin desteğiyle 30 bisiklet aldı.

Saat 09.00'da rahle başında eğitime katılan öğrenciler, 12.30'da sona eren kursun ardından hocalarıyla dönüşümlü olarak bisikletlere binip, daha önce gitmedikleri yerlere pedal çeviriyor.

Aralarında hiç bisikleti olmayanların da bulunduğu öğrenciler, hem motive oluyor hem de spor yapmanın heyecanını yaşıyor.

İmam hatip Ahmet Ağırtopçu, AA muhabirine, camiye alınan bisikletler sayesinde kursa katılan öğrenci sayısının arttığını söyledi.

Hayırsever desteğiyle bazı çocukları bisikletle tanıştırıp spor yaptırmak istediklerini anlatan Ağırtopçu, şunları kaydetti:

"Camimize 30 bisiklet aldık. İş insanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bisikleti olan ile olmayanın farkı kalmıyor ve camimize gelen her çocuk bisiklet turuna katılabiliyor. Dini bilgileri en güzel şekilde öğrenmeleri için de gayret gösteriyoruz. Çocukları camiye çekebilmek amacıyla onlara yönelik sosyal, kültürel faaliyetler yapıyoruz."

Ağırtopçu, bisikletlerin alınmasıyla camiye gelen öğrencilerin sayısının arttığını belirterek, Müftülüğün görevlendirdiği 6'sı kadın 10 Kur'an kursu öğreticisi olarak camide yaklaşık 400 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

"Bisiklet turları öğrencilerimiz için bir milat oldu"

Öğrencilerin pedal çevirerek yeni yerleri keşfettiğini anlatan Ağırtopçu, şöyle devam etti:

"Derslerimizden ve namazdan sonra müsait olduğumuz vakitlerde gençlerimizle bisikletlere binip Kayseri'mizin, Talas'ımızın tarihi yerlerine pedallıyoruz. Hem sağlık hem de kültürel açıdan gençlerimize sporu, bisikleti sevdiriyoruz. Öğrencilerimiz, bisiklet sayesinde camiyi de sevdi. Derslerine de olumlu yansıdı. Kur'an-ı Kerim'i ve sureleri öğrendiler."

"Bisikletle ilk defa camide tanıştım"

Öğrencilerden Ali Osman Urtaç, kursa 1,5 aydır devam ettiğini ve burada çok mutlu olduğunu belirtti.

Camide daha çok vakit geçirmek istediklerini vurgulayan Urtaç, "Bisikletle ilk defa camide tanıştım ve burada bindim. Benim bisikletim yoktu. Gördüğüm zaman çok heyecanlandım, mutlu oldum. Bunlar bizim derslerimize de yansıdı. İlk 15 günde Kur'an'a geçtim. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kerem Bellek ise camide bisikletleri olmayanlar için güzel bir imkan sunulduğunu aktararak, "Milli, manevi yönlerimizi geliştiriyoruz ve hem tarihe hem spora hem de dinimize daha yakın oluyoruz." dedi.

Osman Can Türkarslan da hocaları eşliğinde güvenli şekilde bisiklet turu yaptıkların dile getirdi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Talas, Saat, Güncel, Son Dakika

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